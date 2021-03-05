Украинская чиновница пожаловалась на сломанный вибратор и лишилась работы

На Украине помощница главы ЦИК республики Анжела Еременко лишилась работы после того, как пожаловалась на сломанный вибратор. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Как поведала бывшая чиновница, секс-игрушку ей подарили на День всех влюбленных. Женщина решила испробовать его вместе со своим молодым человеком. Однако «Сатисфаер», как она назвала прибор, после включения два раза провибрировал и больше не подавал признаков жизни. После зарядки ситуация не изменилась. Еременко расстроилась и поделилась историей со своими подписчиками.

Через несколько дней Еременко на своей странице пожаловалась, что после этого поста получила «сотню комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК». Она посетовала на то, что не может говорить о сексе и поднимать острые темы, потому что «портрет госслужащего должен быть совсем иным».

«Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) — это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться "правильным"», —написала она. По словам Еременко, за время работы в ЦИК она создала сильную команду и «изменила язык государственной коммуникации», однако все-таки уволилась, потому что быть открытой и шутить о чем хочется для нее важнее любой должности.

В завершение Еременко похвасталась, что ей заменили «Сатисфаер», и он «таки хорош». «А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья», — заключила она.

Ранее школьную учительницу из Петербурга уволили за записи в личном аккаунте после того, как в учебном заведении города узнали о ее постах про секс и выпивку и о неформальных взаимоотношениях с учениками.