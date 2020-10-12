Врач занялась сексом в доме пациента и лишилась работы за обман

В английском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, терапевта, уличенного в сексе с коллегой в доме пациента, уволили за обман. Об этом сообщает газета The Sun.

39-летняя Хейзел Брайс (Hazel Bryce) находилась в интимных отношениях с сослуживцем, когда работала в Фонде здравоохранения и социального обеспечения Шеффилда. Согласно материалам дела, в 2015 году пара воспользовалась домом пациента, чтобы заняться любовью.

Позже любовники переместились в дом Брайс, где их застукал мужчина, личность которого не раскрывается. Он сделал компрометирующие снимки и показал их жене неверного медработника. В 2018 году Брайс сделали предупреждение и установили за ней контроль на три года.

В 2019 году врач попалась на мошенничестве: она незаконно подрабатывала в Министерстве труда и пенсий Великобритании, после того как Фонд здравоохранения временно перевел ее на неполную ставку. В результате Брайс отстранили от службы.

Ранее сообщалось, что тюремная надзирательница из английского города Райд, остров Уайт, четыре месяца занималась сексом с опасным преступником, отбывающим срок за двойное убийство. Их интимные связи продолжались с августа по декабрь 2018 года.