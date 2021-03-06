В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 11 022 человека. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Всего за время эпидемии инфекция была обнаружена у 4,3 миллиона жителей в 85 регионах.

Больше всего инфицирований за сутки зарегистрировано в Москве (1820), Санкт-Петербурге (975), Подмосковье (746). Меньше всего новых случаев зафиксировано на Чукотке (двое зараженных) и в Еврейской автономной области (шесть больных).

В стране за день скончались 441 человек, поправились 15 027 пациентов. В ходе пандемии погибли 88 726 инфицированных, выздоровели 3 900 348 жителей.