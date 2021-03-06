Истребитель шестого поколения ВВС США назвали оружием жесткой войны

Разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) истребитель шестого поколения станет оружием жесткой войны, пишет Popular Mechanics, ссылаясь на заявление главы Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Марка Келли.
Согласно журналу, военный назвал перспективный самолет средством, способным обеспечить противнику «очень тяжелый день, тяжелую неделю и жесткую войну». Генерал отметил, что Пентагону необходимы финансы и смелость, чтобы реализовать проект NGAD раньше того, как аналогичные возможности разовьют потенциальные враги, прежде всего Китай.
В феврале журнал The National Interest написал, что в будущем истребитель пятого поколения F-35 Lightning II может быть дополнен не только платформами, созданными на основе действующих самолетов, например, истребителей четвертого поколения F-15 Eagle, но и изделиями, разработанными в рамках проектов вроде NGAD.
В сентябре 2020 года Уилл Ропер, тогдашний помощник по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.