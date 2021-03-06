Американскому F-15E из-за России добавили новую задачу

Истребителю четвертого поколения Военно-воздушных сил (ВВС) США F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, быстрая переброска при помощи F-15E Strike Eagle боеприпасов, оснащенных оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), позволит снизить зависимость стелс-истребителей от военных аэродромов, которые «все больше подвергаются риску со стороны потенциальных противников вроде Китая и России».

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The Drive пишет, что один F-15E Strike Eagle способен переносить до 15 бомб с JDAM, которые на удаленных площадках могут быть переданы F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.

В июле 2020 года The Drive, ссылаясь на лекцию летчика-испытателя Рэнди Гордона, написало, что сброс истребителем F-22 Raptor 450-килограммового корректируемого боеприпаса GBU-38/B JDAM сопровождается автоматическим перемещением топлива в переднюю часть самолета для балансировки центра тяжести боевой машины.