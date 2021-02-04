Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел

Истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle, который называют аналогом российского Су-57, впервые взлетел. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте компании Boeing.

В сообщении корпорации отмечается, что два первых таких самолета скоро будут поставлены ВВС США. Истребитель станет самой совершенной версией F-15 Eagle.

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В пресс-релизе компании отмечается, что F-15EX Advanced Eagle провел в воздухе полтора часа. Истребитель взлетел и приземлился в аэропорту Сент-Луис Ламберт. В ходе испытательного полета были проверены основые системы самолета, в частности, авионика и программное обеспечение. Проведенные тесты в Boeing признаны успешными.

F-15EX Advanced Eagle получил, в частности, электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Boeing уверены, что самолет «может служить испытательным стендом для внедрения технологий будущего, что является ключевой возможностью для ВВС».

В январе майор 53-го крыла ВВС США Теодор Эллис рассказал The Drive, что в мае американские военные доставят на Аляску F-15EX Advanced Eagle, с которым запланировано проведение эксплуатационных испытаний. Офицер добавил, что самолет разработан для решения задач «в самых сложных сценариях Индо-Тихоокеанского театра действий».

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.

В феврале того же года Boeing на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показал макет F-15EX Advanced Eagle с подвесным грузом Multi-Purpose Booster, который, вероятно, окажется гиперзвуковой ракетой или противоспутниковым оружием.