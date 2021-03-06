Зеленскому предрекли судьбу расстрелянного Чаушеску

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску. Об этом говорится на сайте партии.

Он обвинил главу государства в построении фашистского режима на Украине и отметил, что Зеленский санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек. Парламентарий подчеркнул, что это подразделение будет заниматься нападениями и физическим устранением неугодных властям журналистов и депутатов.

«Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил!», — отметил Рабинович. По его словам, Зеленского, «предавшего народ Украины», ждет такая же судьба.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения коснулись Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц.