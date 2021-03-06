Жириновский назвал причиной эпидемий цветы из-за рубежа

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости полностью запретить ввоз цветов из-за рубежа, поскольку они являются причиной эпидемий. В своем Telegram-канале он указал, что лучше дарить женщинам меньше цветов, но чтобы они были безопасными.

По мнению политика, в растениях, привезенных из Америки, Африки и Европы есть возбудители болезней — вирусы, бактерии, личинки насекомых. Если не остановить импорт, уверен он, России придется испытывать эпидемии каждый год.

Ранее Жириновский заявил, что женщины в России не захотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». При этом он напомнил, что женщины, которые возглавляли регионы, «не устояли». В то же время политик допустил, что женщинам надо дать побольше свободы.

Также в пятницу, 5 марта, день смерти Иосифа Сталина, Жириновский выступил против того, чтобы один человек управлял страной дольше десяти лет. Он указал, что после этого срока политик должен уходить на почетную пенсию, иначе на его похоронах будут гибнуть люди.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что россиянки считают цветы как самыми желанными, так и самыми бесполезными подарками на 8 Марта.