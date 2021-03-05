Жириновский раскритиковал похороны Сталина в годовщину его смерти

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал похороны советского вождя Иосифа Сталина в годовщину его смерти. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 5 марта.

«Сталин умер 68 лет назад, и множество людей погибли на его похоронах», — написал либерал-демократ.

По словам политика, многие шли на похороны с целью «поглазеть», так как было грандиозное событие.

«Нам не нужны такие лидеры, на похоронах которых гибнут люди. Нам нужны лидеры, которые управляют 10 лет. Не больше двух сроков по пять лет. И никаких грандиозных похорон после. Почетная пенсия, и тихие похороны много лет спустя, в семейном склепе», — заключил Жириновский.

Ранее телеведущий Владимир Познер поделился воспоминаниями о дне прощания со Сталиным. По его словам, гигантская толпа «давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где стоял гроб со Сталиным». Журналист подчеркнул, что некоторые погибали в попытке попасть в зал.

Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче. До 1961 года его забальзамированное тело находилось в Мавзолее Ленина, который в 1953-1961 годах именовался «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина». В 1961-м по решению руководителя СССР Никиты Хрущева прах бывшего вождя перезахоронили у Кремлевской стены.