Кадыров предложил отдать прах Сталина Грузии

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает передать останки председателя совета министров СССР Иосифа Сталина Грузии. Об этом Кадыров сказал в интервью «Интерфаксу».

«Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на Родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, а миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию», — считает глава Чечни.

Также Кадыров вновь высказался о перезахоронении Ленина. По его словам, он не стремится оскорбить чьи-то чувства, говоря о необходимости убрать тело из мавзолея. Кадыров высказывался на эту тему в начале ноября, заочно поспорив с лидеров КПРФ Геннадием Зюгановым, который настаивает, чтобы Ленина оставили на Красной площади.

Сталин умер 5 марта 1953 года, его похоронили в мавзолее на Красной площади. После XXII съезда советской компартии в 1961 году, где руководитель СССР Никита Хрущев в очередной раз осудил культ Сталина, прах бывшего вождя перезахоронили за мавзолеем.

В разговоре с «Интерфаксом» Кадыров также напомнил о своей идее увековечить память Хрущева. По мнению главы республики, «Россия должна помнить имя Хрущева», который много сделал для восстановления справедливости в отношении чеченцев и ингушей (Хрущев снял некоторые ограничения для них, установленные при Сталине, во время правления которого эти народы депортировали — прим. «Ленты.ру»).

В 2007 году Кадыров говорил о намерении поставить памятник первому секретарю ЦК КПСС в Грозном.