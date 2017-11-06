Кадыров обеспокоился старческим слабоумием Зюганова

Глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в умственных способностях лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который ранее назвал болтовней идею перезахоронить Владимира Ленина. Кадыров предположил, что желание коммуниста оставить тело в мавзолее может свидетельствовать о его прогрессирующем старческом слабоумии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что, согласно социологическим опросам «Левада-центра» и фонда «Общественное мнение» (ФОМ), около 60 процентов россиян выступают за погребение Ленина. «Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия?» — подчеркнул глава республики, добавив, что Зюганову следовало бы извиниться перед теми, кого он оскорбил своим заявлением.

По мнению Кадырова, именно подобные высказывания вносят раздор в общество и раскалывают его. В частности, он упомянул реплику лидера коммунистов о том, что «люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов». «Мы живем в России, также как и вы, Геннадий Андреевич. Перестаньте отделять Кавказ, спекулировать на этой теме. Мы уважаем могилы предков, в отличие от советской власти, которая строила дороги из могильных плит. Мы уважаем и живых, и мертвых. Вам же этого не дано», — написал глава Чечни.

Ранее в разговоре с «Интерфаксом»Зюганов сообщил, что попытка вынести Ильича из Мавзолея приведет к массовым беспорядкам, а, следовательно, должна быть пресечена. «Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки», — сказал он. По его словам, коммунисты готовы дать отпор и «погнать» тех, кто соберется перезахоронить Ильича.

Зюганов также призвал «людей, живущих на Кавказе» уважать мнение тех, кто решил забальзамировать основателя советского государства. «Отцы и деды на съезде приняли решение — так захоронить Ленина. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны», — добавил коммунист.

2 ноября Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поднял вопрос о перезахоронении Ленина. Он утверждал, что устал от находящегося на Красной площади трупа и отметил, что решение вынести Ильича из мавзолея будет самым правильным. Его предложение поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.