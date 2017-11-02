Песков вслед за Кадыровым высказался о захоронении Ленина

Кремль не рассматривает вопрос захоронения Владимира Ленина. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации», — сказал он.

Так Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который 2 ноября призвал похоронить советского вождя. По его мнению, это было бы «разумно и человечно».

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая ранее о намерении баллотироваться в президенты, 24 октября заявила, что в случае своей победы в числе первоочередных решений распорядится убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. По мнению Собчак, тело Ленина на главной площади Москвы — это «за гранью добра и зла».

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, также имеющая президентские амбиции, поддерживает эту позицию. Однако, по ее мнению, решение кремировать или предавать земле должны принять родственники Ленина.

Как рассказал в начале августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава государства Владимир Путин заверил его, что Ленин и другие советские деятели не будут перезахоронены. По словам коммуниста, президент заявил: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет».