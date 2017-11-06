Коммунисты заподозрили Кадырова в предательстве России после слов о Зюганове

Российские коммунисты намекнули главе Чечни Рамзану Кадырову, что у него либо слабоумие, либо он предатель родины. Соответствующий твит опубликован в официальном Twitter партии КПРФ.

«В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 6 ноября, Кадыров предположил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов так яростно защищает тело Ленина, потому что у него старческое слабоумие. Таким образом глава республики ответил лидеру коммунистов на его реплику о том, что болтовня о перезахоронении тела основателя СССР — это попытка организовать в стране массовые беспорядки.

2 ноября Рамзан Кадыров выступил с идеей вынести Ленина из мавзолея. По его словам, он устал смотреть на труп на Красной площади и считает, что похоронить Ильича — это разумно и гуманно.