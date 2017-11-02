Поклонская объяснила значение погребения Ленина для будущего России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал предать земле останки Владимира Ленина. Об этом она написала на своей странице в Facebook в четверг, 2 ноября.

«Тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?» — пишет парламентарий.

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Поклонская выразила уверенность, что погребение советского вождя ознаменует «новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше».

Ранее в четверг Рамзан Кадыров высказал мнение, что «руководителя революции давно пора похоронить». Он считает, что «в самом сердце России, на Красной площади» не должен стоять гроб с мертвым человеком.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова, заметил, что Кремль не рассматривает этот вопрос. Он также указал, что на этот счет существует много разных мнений.

Ранее нахождение останков Ленина на Красной площади осудили планирующие участвовать в предстоящих президентских выборах журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.