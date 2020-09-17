Познер рассказал о проходе через пробивавшуюся к гробу со Сталиным толпу

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что был в Москве рядом с залом, в котором находился гроб с Иосифом Сталиным. Во фрагменте интервью, который приводит «Познер Online», журналист сообщил, что это было одно из самых страшных событий в его жизни.

«Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным», — отметил он.

На похоронах в начале марта 1953 года тело генерального секретаря ЦК КПСС положили в гроб и установили на высокий постамент в Колонном зале Дома Союзов. По словам Познера, за три дня к умершему Сталину пытались пройти «сотни тысяч, если не миллионы» людей.

Журналист подчеркнул, что некоторые погибали в попытке попасть в зал. «Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других, когда они скользили, падали, потому что было очень холодно, был лед на улице», — объяснил ведущий.

Познер заметил, что в это время жил в гостинице «Метрополь», напротив Колонного зала. Он уверяет, что с одним человеком сумел пройти сквозь множество людей к месту проживания. «Не погиб случайно», — добавил журналист.

Ранее Владимир Познер называл Иосифа Сталина величайшим преступником. Он также поддержал идею журналиста Сергея Доренко, призвавшего убрать могилу политического деятеля с Красной площади.