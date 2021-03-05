Жириновский объяснил нежелание женщин править Россией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность , что женщины в России не захотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». Об этом он заявил в прямом эфире в Instagram, его слова приводит РИА Новости.

Он привел в пример нескольких женщин, которые занимали должности глав регионов в России, но «не устояли». В частности, он упомянул губернатора Мурманской области. «Они талантливые, они хорошие, но весь день заниматься этими вопросами жизни региона — это невозможно. Ни одна не устояла. Им никто не мешал, им помогали, и они не виноваты», — пояснил лидер партии.

По мнению политика, женщины должны вдохновлять мужчин, причем не на войну. Также он выступил за то, чтобы дать женщинам больше свободы.

В январе Жириновский допускал, что на предстоящих в 2024 году выборах президента России кандидатом от возглавляемой им партии может выступить женщина.

В конце декабря 2020-го лидер ЛДПР среди возможных преемников действующего президента Владимира Путина назвал премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина.