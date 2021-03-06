Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что почти неделю как страдает опоясывающим лишаем, который проявляется в виде кожных высыпаний с сильным болевым синдромом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что его беспокоят ломящие боли в правой лопатке. «Думал: перетренировался — потянул мышцу», — заметил Мясников. Позже он осознал, что лишай. «Герпес зостер! Всех учу: после 60-ти [лет] необходима ревакцинация от Герпеса зостер!» — заявил он.

По словам доктора, с этим вирусом человек часто встречается в юном возрасте. У детей же он может вызвать ветряную оспу. Кроме того, он остается в организме на всю жизнь и начинает проявляться, когда ослабеваем иммунитет. «И вызывает уже другую болезнь — "шинглес", или "опоясывающий лишай"», — пояснил Мясников.

При данном заболевании характерны высыпания на коже, а также постгерпетические боли. Бывают и осложнения, сказал доктор, в зависимости от того, какой нерв поразил вирус. «Если глазной, то все может закончиться плохо — до слепоты», — добавил он. В связи с этим медик рекомендовал не пренебрегать вакцинами.

Ранее Мясников также заявил, что избыточный рост волос на лице и руках у женщин может быть предвестником смертельного заболевания. По его словам, такой неочевидный симптом может свидетельствовать о развитии в женском организме рака яичников или надпочечников.