Протестующие окружили резиденцию президента Армении

Протестующие в Ереване окружили резиденцию президента Армении Армена Саркисяна. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На кадрах видно, как у ворот собрались митингующие граждане. Они настроены мирно, играет музыка. Около резиденции выстроилось оцепление силовиков, протестующие держатся на безопасном расстоянии.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения», в Ереване проходит очередной крупный митинг оппозиции в поддержку требования Генштаба Вооруженных сил отправить премьера Никола Пашиняна в отставку. Сторонники военных уже провели акцию возле Минобороны, а затем устроили автопробег к резиденции президента.

Политик собирался встретиться с представителями митингующих, однако позже стало известно, что мероприятие переносится на 7 марта.