Лидеру армянской оппозиции избрали меру пресечения

Лидера армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна, который был обвинен в призывах к насильственному свержению конституционного строя, отпустили под подписку от невыезде. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) Армении.

Отмечается, что политика также обязали регулярно приходить на допросы и участвовать в иных следственных мероприятиях. Его защитник Арам Вардеванян заявил, что будет обжаловать решение суда. «Мы обязательно отреагируем на ситуацию и начнем процесс», — пообещал адвокат.

Он назвал избранную меру пресечения «примитивным политическим преследованием» и указал на отсутствие связи между обвинением и вменяемыми статьями Уголовного кодекса (УК) республики.

СК начал расследование по статье 301 УК Армении («Озвучивание публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя в Армении») в отношении лидера армянской оппозиции 3 марта. По версии ведомства, политик дважды призвал граждан на акциях протеста к «быстрому захвату власти» насильственным путем.

Вазген Манукян с 1990 по 1991 год занимал пост премьер-министра независимой Армении, а с 1992 по 1993 год — министра обороны. В ходе политического кризиса после поражения в Нагорном Карабахе он был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от «Движения за спасение родины», в которое объединились 17 оппозиционных партий.