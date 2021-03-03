Против лидера армянской оппозиции возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора организации Гегама Манукяна.

Он указал, что политик уже получил соответствующее уведомление от правоохранительных органов. Его обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. «Это очередной абсурд во стороны властей! (...) Против всех, кто критикует Пашиняна, сразу же заводятся уголовные дела», — заявил представитель движения.

Вазген Манукян с 1990 по 1991 год занимал пост премьер-министра независимой Армении, а с 1992 по 1993 год — министра обороны. В ходе политического кризиса после поражения в Нагорном Карабахе был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от «Движения за спасение родины», в которое объединились 17 оппозиционных партий.

Протесты с требованием к премьер-министру страны Николу Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.