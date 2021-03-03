На митинге армянской оппозиции заметили снайперов

На балконах здания парламента Армении, в районе которого проходит очередной оппозиционный митинг, зафиксировали снайперские группы. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как два человека со снайперскими винтовками и оборудованием, в камуфляже, схожем по цветам с формой Вооруженных сил страны, ведут наблюдение за протестующими. При этом само здание плотно оцеплено правоохранителями и бойцами спецподразделений.

Журналисты также заметили, что ворота на территорию комплекса оказались заварены. К ним прикреплены неизвестные взрывные устройства, похожие на светошумовые гранаты. Предположительно, такие меры были приняты на случай возникновения массовых беспорядков и попыток прорыва в парламент.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, его поддержали сотрудники спецслужб. Однако президент страны Армен Саркисян дважды отказался подписать соответствующий акт премьер-министра.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.