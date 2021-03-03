Генпрокуратура Армении опровергла наличие уголовного дела против главы Генштаба

Генеральная прокуратура Армении опровергла сообщения СМИ о наличии уголовного дела против начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам советника главы ведомства Гора Абраамяна, правоохранительные органы республики никогда не возбуждают уголовное производство по поручению политического руководства. «Исключительно на основе факта преступления», — пояснил советник. Он подчеркнул, что Гапарян не преступал закон и потому оснований для его привлечения к уголовной ответственности не существует.

Ранее армянское издание «Армлур» сообщило о наличии планов у властей республики добиваться ареста главы Генштаба. В свою очередь, сам военный заявил, что не покинет свой пост, иначе как по решению Конституционного суда.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции.

На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении от должности Гаспаряна, его поддержали сотрудники спецслужб. Однако президент страны Армен Саркисян дважды отказался подписать соответствующий акт премьер-министра. Он заявил, что кризис в стране должен быть улажен мирным путем, и пообещал направить документ на изучение в Конституционный суд.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В ответ Пашинян заявил, что чист перед народом.