В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Киев готовится к военной провокации, которая должна заставить Донбасс сдаться. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает РИА Новости.

Таким образом депутат оценил угрозы в адрес России, высказанные представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком. Ранее он призвал перейти к радикальным шагам, если Москва не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Затулин назвал данное высказывание Кравчука «составной частью эскалации», предпринимаемой Киевом для привлечения внимания к себе США и стран-участников «нормандского формата» — Франции и Германии. «Речь идет о ревизии Минских соглашений», — сказал он.

Депутат добавил, что это подготовка «военной провокации». Благодаря ей Украина намерена добиться «принуждения Донецка, Луганска и России к капитуляции», как пояснил Затулин. При этом также говорится, что необходимо комплексно рассматривать все происходящее на Украине.

Россия, в свою очередь, «наложит вето» на высказывания Кравчука.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков также прокомментировал заявление украинского политика. Он отметил, что Россию невозможно заставить отказаться от поддержки самопровозглашенных республик Донбасса путем запугивания.

Украина считает Россию страной-агрессором, а власти самопровозглашенных республик Донбасса — марионеточными оккупационными правительствами под контролем Москвы. Положения закреплены в законе о реинтеграции Донбасса от 2018 года.