Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка

В Москве пришел в себя 14-летний школьник, который выпрыгнул с 17-го этажа, спасаясь от гнева дедушки одноклассницы после неудачной попытки заняться сексом. Он поговорил с полицейскими в пятницу, 5 марта, и раскрыл причины своего поступка, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Он заверил, что интимная близость с 15-летней подругой произошла по обоюдному согласию. Более того, одноклассница первая начала его целовать и склонять к сексу. Восьмиклассник также рассказал, что не в первый раз вступил в половую связь с девушкой в подъезде, поскольку другого места для свиданий у них не было.

По словам школьника, он испугался правоохранителей, которых вызвал дедушка его возлюбленной после того, как застал их в процессе близости на лестничной клетке. Когда родственник одноклассницы запер парня в комнате, он выглянул из окна и увидел внизу сугроб, после чего решил выпрыгнуть.

Инцидент произошел 3 марта в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Ученик одной из местных школ провожал до дома одноклассницу. В подъезде подростки вступили в интимную связь. В этот момент на лестничную клетку вышел дедушка школьницы, который испугался, что парень насилует его внучку. Пенсионер загнал подростков в квартиру и развел по разным комнатам. Молодого человека он запер на ключ, после чего вызвал полицию. Услышав приближение правоохранителей, восьмиклассник выпрыгнул в окно.

Школьник доставлен в реанимацию в критическом состоянии. У него диагностированы переломы ног, таза и грудной клетки, а также ушибы, сотрясение и черепно-мозговая травма.