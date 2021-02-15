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Стали известны подробности о семье выпавших из окна отца и дочери в Москве

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Фото: pixabay.com

В семье выпавших из окна многоэтажки на юго-западе Москвы отца с дочерью накануне произошла трагедия. Подробности стали известны РЕН ТВ.

Как выяснили журналисты, погибший 29-летний москвич за день до смерти потерял 38-летнюю жену. Супруги попали в ДТП на Киевском шоссе, в результате которого женщина получила серьезные травмы и скончалась, ее муж был за рулем автомобиля. Он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, но вскоре медики отпустили его домой.

На следующий день в дом к мужчине приходил отец, однако он не застал в жилище ни сына, ни внучку.

Ранее в ночь на 15 февраля на козырьке подъезда высотки на проспекте Вернадского в Москве были обнаружены тела отца и пятилетней дочери, выпавших из окна 17-го этажа, со смертельными травмами. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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