Девушка выпала из окна после драки с бойцом ММА

Подруга российского бойца смешанного стиля (ММА) Арсена Батырова выпала из окна на балконе после драки со спортсменом. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на съемной квартире в московском районе Митино во время празднования дня рождения девушки. В ходе вечера сожители начали ругаться и драться.

Девушка ударила партнера кружкой по голове, из-за чего ему потребовалась помощь. Когда Батыров пришел в себя, выяснилось, что девушки в квартире нет. Позднее ее тело было обнаружено на земле под балконом. Прибывшая скорая помочь девушке не смогла.

Батыров, выступающий в полусредней весовой категории, за карьеру провел семь поединков по правилам смешанных единоборств. В его активе три победы и четыре поражения. В последнем поединке, который прошел на турнире Fight Nights Global 19 октября 2019 года, Батыров проиграл соотечественнику Шамилю Амирову.