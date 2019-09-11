Узбекский боец ММА пришел на стрелку и погиб

Известный в Узбекистане боец смешанных боевых искусств (ММА) Муслимбек Омонов скончался в больнице после драки на улице в Ташкенте. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным ГУВД Ташкента, в ночь на 11 сентября в одном из столичных кафе между двумя компаниями произошел конфликт. Затем молодые люди отправились выяснять отношения в условленное место, где учинили драку.

В результате трое участников драки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу. Один из них, Муслимбек Омонов, позже скончался несмотря на усилия врачей. Ташкентские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Все участники драки установлены, ведется следствие.

В августе 2018 года сообщалось о гибели бойца ММА Джамшида Кенжаева в Ташкенте. 25-летний спортсмен пришел в заведение в ночь на 9 августа. Он попытался пронести с собой нож, что пресекли охранники. В результате между ними и бойцом возникла потасовка, в ходе которой сотрудники клуба получили колото-резаные раны. На место происшествия прибежал помощник охранников, выхватил нож у Кенжаева и ударил его в область груди.

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