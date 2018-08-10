Охранник зарезал бойца ММА в ночном клубе

Боец смешанного стиля (ММА) Джамшид Кенжаев был зарезан в ночном клубе в Ташкенте. Об этом сообщает UzNews.

25-летний спортсмен пришел в заведение в ночь на 9 августа. Он попытался пронести с собой нож, что пресекли охранники. В результате между ними и бойцом возникла потасовка, в ходе которой сотрудники клуба получили колото-резаные раны. На место происшествия прибежал помощник охранников, выхватил нож у Кенжаева и ударил его в область груди.

Бойца доставили в больницу, оказали ему помощь, однако позднее он скончался. Охранники также попали в больницу, их жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Кенжаев — бывший борец вольного стиля. Он принимал участие в Азиатских играх.

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