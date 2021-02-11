29-летний мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко

29-летний мужчина выпал из окна московской квартиры актрисы Татьяны Яковенко во время вечеринки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в четверг, 11 февраля.

Несчастный случай произошел на четвертом этаже дома на улице Новый Арбат. Отмечается, что в квартире артистки проходила вечеринка, на которой присутствовал сын Яковенко и еще несколько человек. Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы — в полночь мужчина заявил окружающим, что идет спать, через некоторое время его обнаружили под окнами дома. Его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

56-летняя Татьяна Яковенко — заслуженная артистка России, известная по таким фильмам, как «Жизнь одна», «Глаз Божий» и «Кто, если не мы». Также она появилась в сериалах «Вызов», «Шакал» и «Дело чести».

В январе стало известно о смерти вокалистки поп-группы «Восток» Натэллы Ас. Ее тело нашли под окнами дома на московской улице Теплый Стан в Москве.