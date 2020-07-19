Погиб 21-летний солист российской панк-группы

Солист российской панк-группы «Синдром восьмиклассника» Альберт Галимзянов погиб в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника, 21-летний музыкант выпал из окна квартиры на Варшавской улице. Галимзянов, предположительно, находился под воздействием наркотиков. Отмечается, что накануне молодой человек провел стрим, в ходе которого пообещал друзьям меньше употреблять наркотические вещества.

В сообществе «Синдрома восьмиклассника» во «ВКонтакте» смерть Галимзянова подтвердили. «Что будет с группой дальше, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В феврале в США в результате перестрелки погиб 20-летний рэпер Pop Smoke. После инцидента в доме его доставили в клинику, однако врачи не смогли его спасти. Опознать и задержать нападавших также не удалось.