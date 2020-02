Появились новые подробности смерти 20-летнего рэпера Pop Smoke. Об этом сообщает портал TMZ в четверг, 20 февраля.

Как оказалось, музыкант умер в результате умышленного нападения, а не из-за перестрелки, начавшейся во время ограбления. Это стало известно благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения. На них можно заметить, что человек, застреливший артиста, ничего не вынес из дома на Голливудских холмах, где и произошло преступление.

Ранее предполагалось, что звезду решили ограбить. Незадолго до своей смерти хип-хоп-исполнитель нечаянно опубликовал в соцсетях свой адрес.

О смерти Pop Smoke стало известно 19 февраля. После инцидента в доме его доставили в клинику, однако врачи не смогли его спасти. Опознать и задержать нападавших также не удалось.

За свою карьеру Pop Smoke выпустил два полноформатных альбома. Его вторая пластинка Meet The Woo 2 вышла 7 февраля. Среди наиболее известных хитов рэпера — Dior, Welcome To The Party и Christopher Walking. В декабре Pop Smoke выпустил клип на совместную песню с Трэвисом Скоттом Gatti.

