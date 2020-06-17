В Британии скончался известный уличный кот Боб

Уличный кот Боб, ставший героем одноименной книги, умер. Об этом сообщил его хозяин, музыкант и писатель Джеймс Боуэн, передает портал Bookseller.

Животное скончалось 15 июня в возрасте 14 лет. «Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он был для меня больше чем компаньоном», — отметил Боуэн. Он добавил, что благодаря книгам и фильму Бобу удалось познакомиться с тысячами людей и повлиять на миллионы. Музыкант также подчеркнул, что «такого кота больше не было и никогда не будет».

Боуэн нашел Боба в подъезде весной 2007 года. Он обратил внимание, что у кота нет ошейника, а также заметил инфицированную рану на лапе. Боуэн отвел рыжего кота к ветеринару, а затем забрал к себе на время, пока не найдется хозяин животного. В результате он оставил кота у себя навсегда, назвав его Бобом в честь персонажа из телесериала «Твин Пикс». Позже Боуэн смастерил жгут из шнурков и стал везде брать кота с собой. Вскоре пара Боб-Джеймс стала популярной.

В 2010 году литературный агент Мэри Пакнос свела Боуэна с Гарри Дженкинсом для написания биографии Джеймса. После выпуска первой книги было продано более одного миллиона экземпляров только в Великобритании. После книги «Уличный кот по имени Боб» также вышли «Мир глазами кота Боба», «Боб — необычный кот», «Где же Боб?», «Мое имя Боб», «Подарок от кота Боба», «Кот Боб спешит на помощь», «Маленькая книга кота Боба: Жизненные уроки от мудрого уличного кота». В 2016 году вышел фильм «Уличный кот по кличке Боб». Роль Боуэна в кинокартине исполнил актер Люк Трэдэвей.

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