Тело вокалистки поп-группы «Восток» обнаружено под окнами дома в Москве

Умерла вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции рассказали, что им позвонил случайный прохожий, который обнаружил тело женщины под окнами дома на московской улице Теплый Стан. На момент прибытия спасателей певица скончалась. Она ушла из жизни в возрасте 48 лет.

В органах также сообщили, что следов насильственной смерти или признаков борьбы не обнаружено. В настоящее время выясняются детали произошедшего. «Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной в торце дома, и упасть с большой высоты», — уточнили оперативники. В полиции также отметили, что тело женщины пролежало под окнами дома около часа.

Натэлла Ас — российская певица, вокалистка поп-группы «Восток». Исполнительница пришла в коллектив год назад. Широкой аудитории «Восток» известен по таким хитам, как «До встречи», «Миражи», «Снежная королева».