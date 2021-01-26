Появились подробности смерти вокалистки группы «Восток»

Причиной смерти вокалистки поп-группы «Восток» Натэллы Ас могло стать самоубийство. Подробности гибели певицы раскрыла газета «Московский комсомолец» во вторник, 26 января.

48-летняя исполнительница проживала в квартире друзей на улице Генерала Тюленева с гражданским мужем и ребенком. Вечером 22 января она заявила родным, что идет в магазин за продуктами. Вместо посещения магазина женщина зашла в другой дом на улице Теплый Стан, использовав черный ход.

Вечером того же дня жительница дома, вышедшая на общий балкон второго этажа, обнаружила под окнами тело артистки.

Отмечается, что ранее певица уже пыталась совершить суицид.

О смерти Ас стало известно ранее во вторник. Полиция выясняет детали произошедшего. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов насильственной смерти.

Натэлла Ас — российская певица, вокалистка поп-группы «Восток». Широкой аудитории коллектив известен по таким хитам, как «До встречи», «Миражи», «Снежная королева».