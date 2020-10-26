Брат актера «Обитаемого острова» рассказал о его диагнозе

Российскому актеру Василию Степанову поставили диагноз «шизофрения». Об этом сообщил его брат Максим в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Как стало известно, у актера третья группа инвалидности, по которой он получает пенсию. Несмотря на диагноз, Степанов чувствует себя хорошо и ухаживает за больным дедушкой, рассказал его брат. По его словам, проблемы со здоровьем у актера начались после съемок в «Обитаемом острове», и предположил, что их причиной могла стать актерская профессия.

В 2017 году сообщалось, что Степанов выпал из окна и получил несколько переломов. Его госпитализировали в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева. До этого отмечалось, что актер страдал депрессией и неоднократно пытался покончить с собой.

Василий Степанов наиболее известен по главной роли в фантастической дилогии «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Также снимался в таких фильмах, как «Мой парень — ангел», «Поцелуй Сократа», «Страховой случай» и «Околофутбола».