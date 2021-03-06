Путин поручил заняться защитой семьи и детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить федеральный орган, который будет заниматься вопросами защиты семьи и детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», — говорится в поручении главы государства, срок исполнения — 1 июля.

Путин также отметил необходимость подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022-2025 годах. Соответствующие предложения должны быть представлены до 1 сентября.