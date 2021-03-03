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Путин заявил о росте преступности в регионах России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В ряде российских регионов зафиксирован рост преступности, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД. Его цитирует РИА Новости в среду, 3 марта.

Глава государства поручил правоохранителям выяснить причины этого.

По словам Путина, произошел также резкий рост преступности в IT-сфере: за шесть лет она выросла более чем в десять раз.

В связи с этим он поручил МВД активно мониторить интернет и наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи.

В ходе коллегии Путин высоко оценил работу сотрудников МВД в прошлом году. По его мнению, правоохранительные органы действовали грамотно, четко и без сбоев в сложных условиях, которые наблюдались из-за пандемии коронавируса.


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