Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок» в виде демпинга пусковых услуг, в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело», — написал он и добавил, что партнерам за это нужно сказать спасибо.

Таким образом Рогозин прокомментировал повышение стоимости пусковых услуг по доставке грузов на МКС и возвращению их на Землю.

«Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка"», — завил глава «Роскосмоса».