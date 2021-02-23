Рогозин рассказал о способности российских ракет дать ответ любому агрессору

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о способности российских ракетных вооружений дать ответ любому агрессору. Об этом он заявил в поздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном на сайте госкорпорации.

Рогозин, записавший видеообращение с космодрома Восточный, отметил, что работники, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения, сегодня тоже являются защитниками отечества. Он подчеркнул, что в современном мире «защита отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров».

Глава компании добавил, что ракеты космического назначения выводят на орбиту военные спутники и аппараты двойного назначения. Рогозин поблагодарил гражданских специалистов за то, что они берегут мирное небо и космос России, и завил, что они также являются защитниками отечества.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о планах госкорпорации исследовать Луну и дальний космос в 2021 году. По словам Рогозина, корпорация приступает к реализации программы этих исследований, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.