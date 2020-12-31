Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» исследовать Луну и дальний космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации исследовать Луну и дальний космос в 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Рогозина, в следующем году «Роскосмос» приступает к реализации программы этих исследований, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику. «Вновь залетает наша "Ангара"», — пообещал он.

Ранее Рогозин в поздравлении с Новым годом пообещал в следующем году запустить на Луну автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25». Он уточнил, что пуск аппарата состоится в октябре 2021 года.

В 2020 году, согласно РИА Новости, Россия установила антирекорд по числу стартов ракет космического назначения, запустив 17 носителей. Аналогичное число пусков СССР проводил в 1957-1961 годах.