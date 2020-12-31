Российские космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Космонавты пожелали россиянам и гражданам других стран беречь себя и быть внимательней к друг другу. Они подчеркнули, что сейчас самое главное это быть вместе, потому что сообща можно все преодолеть. Рыжиков отметил, что 2020 год стал серьезным испытанием для планеты и пожелал всем жителям Земли здоровья.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении с наступающим Новым годом пообещал запустить на Луну автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25».