Российский космонавт раскрыл меню новогоднего стола на МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков записал видео для Instagram, в котором раскрыл меню новогоднего стола на Международной космической станции (МКС).

«Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню — мы сделаем бутерброды с икрой», — сказал он.

Кудь-Сверчков также добавил, что планирует позвать американских коллег на новогодний ужин.

В ноябре заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев сообщил, что космонавтам, находящимся на борту МКС, традиционно отправили баночки с черной икрой. Теперь экипаж сможет украсить ею новогодний стол, несмотря на перенос запуска грузового корабля «Прогресс» на 2021 год.