Российский космонавт назвал возможную причину появления трещины на МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков, командир Международной космической станции (МКС), назвал возможную причину появления трещины в российском модуле «Звезда». Он сообщил об этом в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) в Королеве, его слова приводит ТАСС.

Рыжиков обратился к руководителю полета российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву: «У нас тут возникла, идея, Владимир, пока мы работали. Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи». Также космонавт предложил во время будущего выхода в космос, запланированного на 18 ноября, обследовать место удара снаружи модуля.

Соловьев в свою очередь отметил, что добраться до места во время выхода будет очень сложно. «Там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию, поэтому это очень трудно будет — добраться конкретно до этого места снаружи», — объяснил руководитель полета.

22 октября сообщалось, что экипаж МКС вернулся на Землю. Российский космический корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. На МКС остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс, они продолжат полет до апреля 2021 года.

В последнее время на МКС участились случаи нештатных ситуаций. В российском модуле «Звезда» продолжилась утечка воздуха, несмотря на заклейку места утечки термостойким скотчем. 11 октября в российском сегменте ломался туалет, на его починку потребовался день. «Электрон-ВМ» выходил из строя всего четыре дня до этого.