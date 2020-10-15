На МКС отказала российская система получения кислорода

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказала система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA. Об этом сообщает РИА Новости.

Как доложил специалисту подмосковного центра управления полетами российский космонавт, из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ», установленная в российском модуле «Звезда». Подобные инциденты на МКС случаются, на станции есть запасы кислорода. Американский сегмент оснащен собственной системой получения кислорода.

Ранее в субботу, 10 октября, на МКС из строя вышел туалет. В нем выявили «дырку», из-за которой происходила утечка воздуха. Согласно переговорам экипажа с Землей, теперь он снова работает. А 12 октября космонавты жаловались на повышение температуры в российском модуле.

20 августа стало известно об утечке воздуха в российском модуле МКС «Звезда». В настоящее время у специалистов две версии, где находится повреждение: одна из возможных зон утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а другая — рядом с трубопроводами. Вечером 9 октября российский космонавт Иван Вагнер залепил возможные источники утечки пластилином, однако это не помогло.