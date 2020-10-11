Экипаж МКС устранит утечку воздуха в российском модуле с помощью скотча

Экипаж Международной космической станции (МКС) устранит утечку воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» с помощью скотча. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры членов экипажа станции.

Подмосковный центр управления полетами попросил космонавта Ивана Вагнера тщательно загерметизировать все сварочные швы камеры скотчем по всей длине. Отмечается, что рекомендации специалистов с Земли должны помочь остановить утечку воздуха.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер залепил пластилином два возможных источника утечки воздуха в промежуточной камере «Звезды», после чего люк в соответствующий отсек был закрыт. Тем не менее пластилин не помог остановить утечку воздуха.

1 октября руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

В конце сентября сообщалось, что скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.