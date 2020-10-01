На протекающем российском сегменте МКС потеряли «заразу»

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую». Об этом специалист заявил в ходе разговора с экипажем, сообщает РИА Новости.

Соловьев отметил, что утечка то находится, то теряется, а ее источник может быть и не обнаружен. «Зараза какая — то течет, то не течет», — заявил специалист, добавив, что «хрен найдешь это отверстие».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

Как в конце сентября писало Business Insider, скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.