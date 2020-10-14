Космонавтам посоветовали необычный метод поиска дыры на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) попробует найти дыру в российском модуле с помощью ватных тампонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры членов экипажа станции.

Подмосковный центр управления полетами посоветовал космонавтам необычный метод поиска места утечки воздуха. Им будет необходимо установить в промежуточной камере модуля «Звезда» самодельные индикаторы из ваты, с помощью которых они смогут определить место утечки. Отмечается, что российский космонавт Иван Вагнер уже разместил в помещении камеры, которые будут фиксировать передвижения индикаторов, спровоцированные микропотоками воздуха.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС попробует устранить утечку воздуха в промежуточной камере российского модуля с помощью скотча. Прежде также предпринимались попытки залепить дыру пластилином, однако они не увенчались успехом.

1 октября руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

В конце сентября сообщалось, что скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.