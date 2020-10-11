На МКС сломался туалет

На Международной космической станции (МКС) сломался туалет. Об этом сообщает РИА Новости.

Неисправность случилась в российском модуле «Звезда». Специалисты Центра управления полетами посоветовали космонавтам «пока оставить все как есть» и дождаться инструкции от разработчиков ассенизационно-санитарного устройства.

В результате российские космонавты пользуются туалетом на американском сегменте.

Агентство уточняет, что сейчас на МКС есть туалеты российского производства в модулях «Звезда» и Tranquility. Еще один, уже американский туалет планируют установить в Tranquility позднее.

20 августа стало известно об утечке воздуха в российском модуле МКС «Звезда». В настоящее время у специалистов две версии, где находится повреждение: одна из возможных зон утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а другая — рядом с трубопроводами. Вечером 9 октября российский космонавт Иван Вагнер залепил возможные источники утечки пластилином, однако это не помогло.