На МКС нашли два возможных места утечки воздуха

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) нашли два возможных места утечки воздуха. Об этом свидетельствуют данные из переговоров экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист подмосковского центра управлением полетами отметил, что одна из возможных зон утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а другая — рядом с трубопроводами. Первую зону удалось определить с помощью камеры GoPro, зафиксировавшей движение пылинок.

Ранее представитель НАСА Дэниел Хуот заявил, что утечка воздуха на борту МКС не представляет опасности для экипажа и лишь немного повлияла на изменение его расписания. О самой утечке стало известно 20 августа.

В состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.