НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС

Текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы экипажу, заявили представитель НАСА Дэниел Хуот в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что это привело лишь к небольшому изменению расписания экипажа. Российские космонавты в понедельник, 5 октября, предприняли попытку локализовать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью стетоскопа. Работы пришлось приостановить из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции.

О том, что на МКС произошла утечка воздуха, сообщалось 20 августа. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажа. В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках.

В состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.